Arrampicata: al via la Coppa del mondo in Svizzera, 8 azzurri in gara

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Prende il via domani la prima prova di Coppa del mondo – nella specialità Boulder – in programma fino a domenica in Svizzera sulle pareti dell'Haslital Climbing Center di Meiringen. Oltre 200 atleti senior, tra i più forti del globo, si sfideranno per i primi due set di medaglie della IFSC World Cup Series 2022.

A indossare la maglia della Nazionale italiana nella saranno la ventenne romana Laura Rogora (bronzo campionati mondiali lead 2021 e bronzo al termine del circuito di coppa del mondo lead), la 20enne genovese Camilla Moroni (vice campionessa mondiale Boulder 2021, nel 2022 due ori ed un argento in Coppa Italia) e gli altotesini Michael Piccolruaz e Filip Schenk. Ai quattro arrampicatori delle Fiamme Oro Moena sui blocchi elvetici in gara anche i due azzurri del Centro Sportivo Esercito: l'emiliano classe '93, Marcello Bombardi e la 21enne di Mondovì, Giorgia Tesio, fresca della vittoria in Coppa Italia, domenica scorsa a Ferrara. Con loro a rincorrere zone e top sui muri svizzeri ci saranno anche l'esordiente 18enne Irina Daziano e il 20enne Pietro Vidi.

La gara entrerà subito nel vivo domani con i 5 blocchi da scalare nelle qualifiche. I migliori 20, sia nel maschile, sia nel femminile, sempre per top raggiunti e numero di tentativi effettuati potranno testare i 4 problemi contemplati in semifinale. Solo i migliori 6 al mondo saranno invece i concorrenti a tentare di salire sul podio, dopo aver raggiunto i quattro top dei blocchi previsti in una finale a dir poco da brividi. “Siamo all'esordio stagionale della Nazionale senior - ha detto Vincenzo De Luca, Direttore Tecnico della Fasi-. Queste prime sfide internazionali saranno un banco di prova importante per dirci a che punto siamo con il lavoro invernale, effettuato nei raduni con la Nazionale, impostato in preparazione di Parigi 2024".