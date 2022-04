Ucraina: Draghi, 'con gas russo si finanzia indirettamente guerra, stop o tetto'**

07 aprile 2022 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Pagare questi prezzi completamente diversi dai prezzi del gas mondiale significa finanziare in un certo senso, in modo inconsapevole e indiretto, la guerra. Se non si riesce a fare un blocco, l'alternativa potrebbe essere imporre un tetto al prezzo del gas. Questa è una alternativa di cui abbiamo brevemente discusso con Mark" Rutte, il primo ministro olandese, "che continueremo a esaminare". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante le dichiarazioni congiunte seguire al bilaterale.