"Tutti in carrozza", da domani nuove iniziative sociali a Castelporziano

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Domani, presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano, riprenderanno, dopo due anni di sospensione dovuta all'emergenza pandemica, le iniziative di carattere sociale volute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma capitale e con l'associazione "Gruppo italiano attacchi" è stato organizzato l'evento “Tutti in Carrozza”. In particolare l'associazione metterà a disposizione 4 carrozze per consentire lo svolgimento di una passeggiata all'interno della Tenuta a 34 bambini provenienti da situazioni di disagio e affidati a case-famiglia.

La giornata a Castelporziano prevede inoltre, per bambini e accompagnatori, la visita del castello, dei giardini, del padiglione delle carrozze, del vivaio didattico e una dimostrazione di ferratura dei cavalli. La manifestazione rientra nelle attività promosse dalla Presidenza della Repubblica per rendere maggiormente fruibile al pubblico la Tenuta attraverso l'organizzazione di eventi di carattere sociale.