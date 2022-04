Governo: Cisl, bene idea patto sociale ma 5 mld Def insufficienti**

07 aprile 2022 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Bene l'idea di dare vita ad una sorta di "patto sociale" ma niente lista della spesa: serve una logica di costruzione comune . Intanto i 5 miliardi messi sul tavolo Def dal governo per fronteggiare la nuova ondata di crisi sono "insufficienti: serve una tassazione degli extraprofitti superiore al 10%". Così la Cisl commenta la proposta di Draghi al tavolo di confronto di oggi che d'altra parte ricalca il leitmotiv del sindacato di questi mesi. "Siamo soddisfatti dell'impostazione dell'incontro.

Draghi ha assunto la consapevolezza della situazione chiedendoci di condividere un percorso permanente: decisioni insieme per condividere la responsabilità di un momento difficile", sintetizza Giulio Romano segretario confederale Cisl che oggi ha preso il posto di Luigi Sbarra assente per Covid. E per uscire da una "logica da lista della spesa" serviranno per il sindacato "una serie di tavoli tecnici ", proposta sindacale - questa - accolta da Palazzo Chigi.

La sostanza dell'incontro però sarà messa a fuori solo dopo Pasqua: "Draghi ci ha assicurato una nuova convocazione con le associazioni datoriali per allargare il dialogo e dare una prospettiva al patto sociale", conclude.