Fisco: Marattin, 'stop a lavori commissione, mediazione Draghi o così niente riforme'**

07 aprile 2022 a

a

a

Roma, 7 apr (Adnkronos) - Per la delega fiscale "resta l'approdo in aula il 19, può arrivare in aula senza mandato al relatore o si può ritirare il provvedimento. Ma sto elencando gli estremi, in mezzo c'è lo spazio per ulteriori mediazioni. Noi le abbiamo già fatte tutte ora le mediazioni devono essere al livello del presidente del Consiglio". Lo ha detto il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, di Iv.

"Io ho annullato le convocazioni. Mettere la fiducia o no è una scelta del governo, le condizioni politiche sono tali per cui così le riforme non si fanno. Urge un chiarimento ad altissimo livello", ha spiegato Marattin.

.