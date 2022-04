Fisco: Marattin, 'forte il sospetto di sabotaggio riforma per fare campagna elettorale'**

07 aprile 2022 a

Roma, 7 apr (Adnkronos) - Nella riforma del fisco "non esiste nessun emendamento che aumenti le tasse sulla casa, le disposizioni sul catasto non hanno effetti fiscali. Questo è un fatto, non una opinione. Nella delega c'è scritto che l'Italia passa a sistema duale fiscale con la flat tax. Questo va in direzione di una battaglia storica del centrodestra". Lo ha detto Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera.

"E' forte il sospetto che queste cose servano a sabotare la riforma fiscale, perchè il fisco deve rimanere sui manifesti elettorali, e che nell'avvicinarsi delle elezioni qualcuno voglia tenersi le mani libere per promettere il Paese di Bengodi -ha detto ancora Marattin-. Ma in Parlamento bisogna bilanciare tutto questo con le responsabilità di governo e il sospetto è che una parte della politica italiana non sia pronta, per confinare il fisco ai manifesti elettorali".