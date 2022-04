06 aprile 2022 a

a

a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Ritengo una iattura per qualunque progresso dell'Europa la vittoria di Orban. E' legittima, il popolo ha scelto, ma la scelta di Orban è quella di mettersi di traverso sulla capacità di far fare passi avanti al processo comune. Bisogna togliere il diritto di veto o non si deciderà nulla". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del rapporto 'Freedom at risk'.