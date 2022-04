Ucraina: Letta, 'in gioco libertà e democrazia, viste come un pericolo da Putin'

06 aprile 2022 a

a

a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "La questione della libertà e della democrazia è il cuore della vicenda che stiamo vivendo ed una questione in gioco nella resistenza del popolo ucraino e nella capacità di non sottostare alla Russia di Putin". Lo ha detto Enrico Letta al convegno di 'FareFuturo' per la presentazione del rapporto 'Freedom at risk'.

"L'invasione russa all'Ucraina è un attacco alla libertà e alla democrazia. Non ho dubbi che il vero pericolo, rispetto alla scelta di Putin, prima ancora della sicurezza del suo Paese fosse il timore del contagio del concetto di libertà e democrazia -ha spiegato il leader del Pd-. L'Ucraina che sceglie la libertà e la democrazia viene vista come un pericolo dalla Russia. La Russia vuole che l'Ucraina sia allineata con Kirghizistan, Bielorussia e gli ex satelliti dell'impero sovietico che hanno un approccio diverso".