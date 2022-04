Ucraina: Fassino, 'espulsione diplomatici decisione come in altri Paesi Ue'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ha assunto una decisione analoga a quella assunta da altri Paesi europei come Germania, Francia, Danimarca. Ed è una misura sanzionatoria di fatto nei confronti di un Paese che sta aggredendo in modo brutale e efferato l'Ucraina. Un'aggressione che non ha nessuna giustificazione e che sta dando luogo ad una delle più crudeli aggressioni che si siano mai viste”. Lo ha affermato il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, del Pd, commentando l'espulsione dei 30 diplomatici russi al Tg Plus di Cusano Italia Tv, condotto da Aurora Vena.