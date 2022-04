Ucraina: Draghi, 'stop fornitura gas da russia al momento non oggetto discussione'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Lo stop alla fornitura di gas russo "non è un'ipotesi al momento oggetto di discussione. Ma la situazione si sta modificando davanti ai nostri occhi, le devastazioni e i massacri" in Ucraina "ci hanno sorpreso. L'aggressione premeditata" della Russia "si stava svolgendo in un modo terribile, ma ora sembra che i massacri di civili e bambini aumentino e questo porta a sanzioni sempre più severe. Oggi l'embargo del gas non è sul tavolo, non so se lo sarà mai, ma tanto più diventa orrenda questa guerra tanto più i paesi alleati si chiedono: 'in assenza di una nostra diretta partecipazione alla guerra cosa possiamo fare per farla smettere? Per consentire all'Ucraina di sedersi al tavolo di pace" in una "posizione da non serva". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.