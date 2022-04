REGIS CAMUS LASCIA RARE CHAMPAGNE, GIOIELLO DELLO CHAMPAGNE, A MAUD RABIN ED EMILIEN BOUTILLAT

06 aprile 2022 a

"Oggi affido a Maud il futuro e la vita di Rare Champagne. E lascio a Emilien Boutillat la longevità del know-how e della tradizione dei vini Rare Champagne."

- Régis Camus

Régis Camus, il cantinere più decorato del secolo, si ritira, ma senza risparmiare parole di orgoglio ed emozione. Régis ha alle spalle 8 trofei e 26 anni al servizio di Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck e Rare Champagne. Il gruppo EPI gli era particolarmente caro, e anche dopo il suo ritiro rimarrà fedele ai valori per lui fondamentali. I suoi ultimi anni di lavoro sono stati dedicati a Rare Champagne, l'allora cuvée de prestige di Piper-Heidsieck. Ha fatto sì che il vintage diventasse un'icona, conquistando i principali intenditori di champagne. E in questo ha vinto la sua scommessa.

"Dal 2018, insieme a Maud Rabin, ho lavorato per trasformare Rare Champagne in una Maison a pieno titolo. Apprezzato, rispettato e ricercato: Rare Champagne è diventato il gioiello che speravo e oggi è considerato un ottimo marchio dai nostri colleghi. Ne vado molto orgoglioso".

- Régis Camus

"Régis Camus esce di scena con Rare Millésime 2008. Con note descritte come "infinite", non c'è da meravigliarsi che abbia riscosso un successo straordinario in tutto il mondo. La consegna è iniziata alcuni anni fa e sta progredendo bene. Tutto questo lascia a Maud Rabin le basi di cui ha bisogno per continuare a sviluppare il successo di Rare Champagne in ogni angolo del mondo. Régis Camus ci lascia in eredità alcuni Millésimes assolutamente straordinari di Rare Champagne, che sveleremo via via non appena saranno pronti per essere assaggiati. Occorre avere pazienza. L'anima di Régis Camus, saldamente ancorata nel DNA di Rare Champagne, sarà il nostro faro ancora per molti anni a venire, mentre Emilien Boutillat si metterà all'opera con i prossimi Millésimes da svelare nel prossimo decennio. Diamo tempo al tempo".

- Damien Lafaurie, Presidente della Divisione vino e Champagne di EPI.

INFORMAZIONI SU RARE CHAMPAGNE

Le origini nobili di Rare Champagne risalgono a Marie Antoinette, l'ultima Regina della Francia, con uno spirito rivoluzionario che voleva contrastare la banalizzazione dei vintage. Rare Champagne ha dichiarato solo undici vintage negli ultimi quarant'anni. La Maison sceglie solo gli anni più unici; anni in cui la natura può essere domata, e il tempo e l'esperienza si combinano per dare vita a uno champagne davvero eccezionale. Sulla famosa bottiglia figura il diadema progettato da Arthus Bertrand, che incorona un vino in grado di trionfare sui capricci del meteo.

Rare Champagne è un vino dal potenziale illimitato, e per cui vale la pena attendere. Lungi dall'essere un ostacolo, il lento trascorrere del tempo esalta il meglio di ogni vintage. Rare Champagne migliora anno dopo anno. L'eleganza del suo stile si basa su freschezza infinita, mineralità duratura e una purezza mozzafiato con note leggermente contrastanti.

La scoperta di Rare Champagne ci introduce all'Art de Vivre francese, la cui eleganza senza tempo non conosce confini.

