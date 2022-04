Pd: Letta, 'sicurezza valore che deve essere centrale nella nostra parte politica'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Se c'è una cosa che la sinistra in Italia, nella vicenda Covid e in quella Ucraina, ha acquisito è la consapevolezza del fatto che il concetto di sicurezza è un valore che è giusto sia della nostra parte politica come valore centrale". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del libro di Achille Occhetto 'Perchè non basta dirsi democratici'

"Una azione politica che garantisce sicurezza garantisce la parte più debole della società. Chi è forte non ha bisogno di uno Stato che garantisce, ha il portafogli, forza, relazioni. Manca oggi la sicurezza di chi è piu debole, che ha solo lo Stato", ha detto il segretario del Pd.