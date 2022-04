Energia: Draghi, 'tetto a prezzi cosa piu' importante ma va fatto a livello Ue'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Da non so quanto tempo chiedo in sede europea e in altre sedi chiedo di mettere un tetto ai prezzi" del gas, "è la cosa più razionale da fare che però può essere fatta solo a livello collettivo. L'Europa ha un potere straordinario di mercato, è di fatto l'unico compratore che ha forte potere di mercato. Questo forte potere di mercato si può esercitare con l'imposizione di un tetto al prezzo, un prezzo remunerativo ma non stravagante come quello di adesso". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"Tra pochi giorni uscirà una proposta sul costo dell'energia, non so se ce ne sarà anche una sul gas che divide noi, la Germania e l'Olanda. Il Consiglio europeo di maggio sarà il punto di conclusione di questo dibattito e si saprà se le proposte saranno fatte. Intanto però è mia intenzione procedere con provvedimenti nazionali".