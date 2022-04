06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Non condivido il fare proclami come ha fatto Letta dicendo domani facciamo l'embargo e oggi dice facciamolo progressivo non danneggiando l'industira. Bisogna avere un piano, se no Putin se ne avvantaggia se dici una cosa che poi non riesci a fare". Lo ha detto Carlo Calenda a Rainews24 parlando dell'embargo energetico verso Mosca.