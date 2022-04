Def: Draghi, 'Italia attaccata da più fronti, importante incontro con sindacati domani'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "L'incontro di domani" con i sindacati a Palazzo Chigi "è importante perché riprende il confronto che si era un po' fermato a inizio anno, per una serie di eventi successi, ma è un incontro molto importante perché l'Italia si trova attaccata da più fronti: l'inflazione, il caro energia, la mancanza di materie prima, la guerra", ma anche "decidere in che campo stare, una scelta passata in sottordine in questi anni di pace", ma che ora "si presenta con nettezza". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Con i sindacati, il presidente del Consiglio affronterà anche il tema "dei rapporti internazionali, cosa si deve fare a livello di diversificazione degli approvvigionamenti energetici", dove "occorre un salto importante".