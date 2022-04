Calcio: all'asta la maglia della 'mano de Dios', base di oltre 5 milioni

06 aprile 2022 a

Londra, 6 apr. - (Adnkronos) - La maglia numero 10 dell'Argentina indossata da Diego Armando Maradona durante i quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986 contro l'Inghilterra e con la quale segnò la rete con la 'mano de Dios', e quella successiva nella stessa partita passata alla storia come 'gol del secolo', va all'asta. Lo ha annunciato Sotheby's che ha fissato il prezzo di partenza a 4 milioni di sterline, oltre 5 milioni di euro.

L'attuale proprietario è l'ex centrocampista inglese Steve Hodge, che ha scambiato la propria divisa con quella del 'Pibe de Oro', come da tradizione dopo che l'Argentina ha vinto la partita per 2-1 qualificandosi alla semifinale della Coppa del Mondo, che finiranno poi per vincere.