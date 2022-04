Amministrative: Calenda, 'Azione non andrà in nessuna alleanza dove c'è simbolo M5s'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Conte dice che non andrà con Calenda? Per la prima volta nella mia vita sono d'accordo con il M5s". Lo ha detto Carlo Calenda, a Rainews24, parlando delle alleanza per le prossima amministrative.

"Azione non andrà in nessuna città con una alleanza con dentro il simbolo del M5s. A Verona non ci sarà il simbolo M5s. Non è per cattiveria, ma i 5 stelle son esattamente quelli del no a tutto che ci hanno portato nella situazione di fragilità odierna -ha spiegato il leader di Azione-. Alle prossime elezioni politiche costruiremo un polo indipendente nell'area centrale, pragmatico, che dica cosa serve per far funzionare il Paese. Poi decideranno gli italiani".