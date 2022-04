Tennis: Bertolucci, 'Alcaraz fenomeno ma è presto per paragonarlo a Nadal'**

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - "Di sicuro siamo di fronte ad un fenomeno, perché vincere un torneo Masters 1000 a 18 anni ci riescono davvero in pochi ma mi sembra prematuro fare paragoni con Rafa Nadal. Prima di tutto perché è un tipo di tennista completamente diverso e poi perché il mallorchino ha vinto 21 Slam e una quarantina di Masters 1000, il murciano finora solo il Masters 1000 di Miami. Quando avrà vinto una decina di Slam se ne riparlerà". Lo dice all'Adnkronos l'ex giocatore e capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci, in merito al nuovo fenomeno del tennis mondiale Carlos Alcaraz, arrivato a ridosso della top ten a soli 18 anni.

"Mi auguro che nei prossimi anni ci sarà il nostro Jannik Sinner a dargli filo da torcere, le premesse di una grande rivalità ci sono tutte", aggiunge Bertolucci che inserisce già Alcaraz tra i favoriti per il Roland Garros. "Vediamo come rientra Djokovic dopo la lunga pausa forzata e come starà Nadal dopo l'infortunio ma penso che possa giocarsela con loro a maggior ragione se non dovessero essere al 100%".