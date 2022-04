Riforme: Letta, 'per democrazia è allarme rosso, cittadini oltre il livello di sopportazione'**

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Il Paese deve porsi in modalità da allarme rosso il tema delle riforme della democrazia per rinvigorirsi. Io vorrei portare a termine in questa legislatura la battaglia contro il trasformismo parlamentare, abbiamo avuto 300 cambi di casacca in questa legislatura". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione della ricerca 'freedom at risk'.

"Dobbiamo mettere mano alle riforme e dobbiamo farlo insieme perchè la democrazia italiana è sotto la responsabilità di tutti e perchè ho timore che siamo andati oltre il livello di sopportazione dei cittadini. Esiste il problema della democrazia malata è c'è la necessità di un intervento particolarmente urgente", ha sottolineato il segretario del Pd.