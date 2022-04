Ucraina-Russia, Zelensky parla all'Onu. Colpito ospedale pediatrico a Mykolaiv

05 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Vokodymyr Zelensky parlerà oggi pomeriggio alle 16 ora italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti per la prima volta. "Vorrei sottolineare che siamo interessati a un'indagine più completa e trasparente possibile'' sui crimini commessi dai militari russi in Ucraina, ha detto Zelensky in un messaggio diffuso nella notte. ''I risultati di questa indagine saranno resi noti e spiegati all'intera comunità internazionale", ha aggiunto il presidente ucraino.

Parlando dell'orrore di Bucha, dove Zelensky ha detto che sono state trovate almeno 300 persone, il presidente ucraino ha sottolineato che ''questa è solo una città: una delle tante comunità ucraine che le forze russe sono riuscite a catturare''. Ma ''ora ci sono informazioni che a Borodyanka e in alcune altre città ucraine liberate il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere anche molto più alto".

Nelle scorse ore l'ospedale pediatrico di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, è stato colpito dai russi con armi non convenzionali, ovvero vietate dalla Convenzione di , come ad esempio bombe a grappolo, rende noto lo Stato Maggiore di Kiev nel suo bollettino quotidiano. ''Infrastrutture civili e mediche, tra cui un ospedale pediatrico, è stato colpito dal fuoco nemico. Ci sono morti e feriti, tra cui bambini'', spiegano i militari ucraini.

L'esercito russo sta raggruppando le sue truppe nell'Ucraina orientale con ''l'obiettivo di controllare il territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk'', ha reso inoltre noto lo Stato Maggiore di Kiev in una nota, affermando che la Russia si sta preparando a un attacco aggressivo nell'Ucraina orientale. ''Il nemico sta rifornendo con cibo, carburante e munizioni'' ai suoi militari dell'est. Inoltre, si legge nel documento, le forze russe continuano a bloccare la città di Kharkiv e hanno il pieno controllo di Mariupol.