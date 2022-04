Ucraina: Mattarella, 'abbiamo bisogno dei valori olimpici, guerra è il contrario'(2)

05 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Bisogna "ringraziare gli atleti paralimpici -ha aggiunto il Capo dello Stato- per essere stati capaci di preservare lo spirito olimpico malgrado quel che è avvenuto, in quell'atmosfera appesantita, offuscata, piena di angoscia che si è creata nel mondo. Questo è un monito che è venuto dalle Paralimpiadi, aver continuato malgrado tutto, praticando amicizia, rispetto reciproco. Ha evocato ancora una volta il valore di principi come la pace, la libertà, la democrazia, la collaborazione.