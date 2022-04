Servizi: S&P, rallenta crescita settore terziario italiano

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - I dati Pmi raccolti nell'ultima indagine di marzo indicano che l'attività economica del settore terziario italiano è di nuovo aumentata, anche se il tasso di espansione si è indebolito segnando un tasso moderato. Anche il flusso degli ordini ricevuti ha registrato un ritmo di crescita più modesto, in parte a causa della nuova contrazione degli ordini esteri, e le aziende intervistate hanno riportato che la guerra in Ucraina ha influito sulla domanda.

In altri ambiti, l'onere dei costi è salito ad un tasso record d'indagine per il terzo mese consecutivo, con il campione monitorato che ha citato l'aumento dei costi energetici, del carburante, dei materiali e del personale. In risposta a ciò, le aziende hanno incrementato i loro prezzi al cliente ad un tasso quasi record.

L'Indice principale destagionalizzato S&P Global Pmi dell'Attività Terziaria in Italia ha registrato a marzo 52.1 indicando un rialzo mensile consecutivo della produzione terziaria. Ciò detto, quest'ultimo valore è sceso rispetto a 52.8 di febbraio. Indicativo del rallentamento del tasso di crescita è l'indebolimento di quest'ultima espansione rispetto alla media registrata nella seconda metà del 2021.