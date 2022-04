Saverio Pirani, Fit Evolution: il Bestseller su come usare il fitness come fonte di benessere quotidiano

05 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 05.04.2022 – Secondo uno studio condotto da ASICC, il 33% degli italiani che si allenavano regolarmente già prima del lockdown, ha affermato di farlo di più ora di quanto facesse prima. In questo contesto, ecco che il training online mediante applicazioni di workout casalingo hanno visto una crescita esponenziale. Lo stesso vale per la domanda di attrezzature sportive individuali che ha registrato un +91%.

Per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio benessere psico-fisico e desiderano farlo in maniera sana ed equilibrata, esce oggi il libro di Saverio Pirani “FIT EVOLUTION. Come Usare Il Fitness A 360 Gradi Come Fonte Quotidiana Di Benessere Interiore Ed Esteriore” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori i segreti per migliorare il proprio stile di vita in maniera semplice, mantenendo il corpo giovane e forte, così da raggiungere un benessere duraturo grazie al movimento consapevole.

“Questo libro è un vero e proprio manuale che permetterà al lettore di riprogrammare le proprie abitudini quotidiane con piccole e costanti azioni, migliorando la propria forma fisica indipendentemente dall'età e dalle capacità individuali, così da ottenere grandi risultati e una maggiore consapevolezza del proprio corpo” afferma Saverio Pirani, autore del libro “Da qui il titolo del mio libro, Fit Evolution, che evoca proprio il concetto di evoluzione inteso come l'antidoto ideale per vivere al meglio”.

Secondo Saverio Pirani, impegno e determinazione sono i due ingredienti fondamentali per dare una svolta benefica alla propria vita. Troppo spesso, infatti, sentiamo di trascurare il nostro corpo pur sapendo che un migliore equilibrio psico-fisico gioverebbe al nostro benessere. Per tale motivo, secondo l'autore, prendere sin da subito la decisione di mettere il benessere personale al centro della propria vita è fondamentale per migliorare il proprio stile di vita.

“L'intento dell'autore è fin troppo chiaro: spiegare alle persone di tutte le età quanto sia importante e fondamentale il movimento per il proprio benessere fisico, mentale e spirituale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Purtroppo la società degli ultimi 30 anni, nell'era della tecnologia, ci ha portato ad essere sempre più sedentari ed intrappolati nelle nostre routine quotidiane, mettendo in secondo piano il nostro benessere psico-fisico. Saverio Pirani ha pensato bene di mettere quindi la propria esperienza, professionalità e passione a disposizione di tutti, così da diffondere una maggiore conoscenza del movimento corporeo”.

“Ascoltando Giacomo Bruno durante un corso di formazione ho capito quanto fossero validi i suggerimenti che con chiarezza venivano spiegati. Successivamente li ho amalgamati con il sogno che avevo da sempre: scrivere un libro” conclude l'autore. “Bruno Editore ti segue a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche dando i giusti consigli affinchè il sogno diventi realtà”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/33r81Je

Saverio Pirani è nato a Ferrara, città dove ha vissuto fino al 2014. Poi si è trasferito a Treviso, dove attualmente vive con la sua compagna Laura. Sin da piccolo ha mostrato una particolare passione ed interesse per il movimento. Attraverso le varie discipline sportive che ha praticato, è arrivato a comprendere che il movimento dona molti benefici al corpo e ne aumenta le potenzialità. Attraverso le diverse esperienze maturate nel mondo del Fitness, ha capito che la sua strada era quella di trasmettere agli altri questa sua passione. Ha fondato quindi una sua associazione sportiva per mettere a disposizione di tutti la disciplina da lui ideata: Fit Evolution. Per informazioni - Facebook: https://www.facebook.com/fitevolutionsaverio - Email: [email protected]

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it