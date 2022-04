Pnrr: Draghi, stop a progetti imposti dall'alto, risposte a cittadini

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'importante opportunità per investire nel futuro di Torino e del Piemonte – come delle altre parti d'Italia. A differenza di molti progetti del passato, imposti dall'alto senza un confronto con le comunità, il Governo vuole dare risposte alle esigenze manifestate dai cittadini". Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino alla firma del patto per la città.