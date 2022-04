Pnrr: Draghi, per automotive 8,7 mld fino a 2030

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il Governo può e deve avere un ruolo di sostegno nella gestione di questi cambiamenti, per realizzarli con rapidità e ridurre i costi della transizione per imprese e cittadini. Lo facciamo per l'automotive, una delle filiere più complesse e strategiche per l'Italia, con legami profondi con la città di Torino. Investiamo 8,7 miliardi fino al 2030 per aiutare le aziende del settore nella transizione ecologica. Vogliamo aumentare la domanda e sostenere l'offerta, puntando sulla ricerca e incentivando la creazione delle competenze necessarie". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino alla firma del patto per la città.