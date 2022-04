Pnrr: Draghi, 11 mld per ricerca e tecnologie, Torino protagonista

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "L'innovazione richiede una cooperazione efficace tra pubblico e privato. Torino offre un eccellente modello di collaborazione tra mondo accademico e industria. Ne sono un esempio l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico e i numerosi centri di ricerca che lavorano insieme per sviluppare tecnologie avanzate in vari settori – aerospazio biotecnologie, mobilità sostenibile, intelligenza artificiale. Con il PNRR stanziamo più di 11 miliardi per rafforzare la ricerca e favorire il trasferimento tecnologico – e Torino intende essere protagonista". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino alla firma del patto per la città.