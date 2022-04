Milano-Cortina: Constantini, 'voglio esserci al top, che emozione oro Pechino nel curling'

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "E' stata un'emozione grandissima: Pechino era la prima Olimpiade ed è stata anche la mia prima volta al Quirinale, perché purtroppo alla consegna della bandiera io non sono potuta esserci. È stata la conclusione di un percorso che già era meraviglioso, oggi è stata la ciliegina sulla torta". Sono le parole di Stefania Constantini medaglia d'oro nel curling doppio misto in coppia con Amos Mosaner ai Giochi di Pechino 2022 a margine del light lunch all'Acquacetosa dopo la cerimonia in Quirinale con gli atleti olimpici. "Se mi è cambiata la vita dopo l'oro? Abbastanza. Innanzitutto perché il curling prima non era conosciuto e adesso invece le persone sanno che cos'è, si sono interessate a noi e ci hanno tifato tanto ed è stato bellissimo. In realtà tornata da Pechino non ho ancora avuto tanto tempo per realizzare o di staccare un po' dalla stagione, che appunto non è finita. Credo che quest'estate avrò modo di capire cos'è successo e anche di capire come procedere nella carriera".

La campionessa del curling azzurro torna poi alle gioie di Pechino con un occhio ai Giochi di casa di Milano-Cortina 2026. "In realtà l'emozione è sempre grandissima. Sono passati ormai mesi, però quando ripenso a quello che è successo e riguardo i video delle partite mie e di Amos (Mosaner, ndr) ammetto che mi vengono ancora i brividi. È stato veramente la realizzazione di un sogno. Il Mondiale femminile devo ammettere che non è andato nel migliore dei modi, noi speravamo in qualcosa di più, però siamo una squadra giovane, che continua a cambiare. Milano-Cortina 2026? E' un obiettivo proprio per l'Italia, che ha i posti assicurati e quindi il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare il più preparati possibile. Nel curling in Italia c'è la selezione al momento -ha sottolineato l'azzurra-, quindi sicuramente lavorerò duramente in quest'altro ciclo olimpico per arrivare preparata e per poter rappresentare la Nazione in casa mia visto che sono di Cortina".