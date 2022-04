L'European Bartender School a Maiorca per la EBS Convention 2022: preparatevi a plasmare il futuro dell'ospitalità dal 21 al 24 aprile

05 aprile 2022 a

a

a

BARCELLONA, Spagna, 5 aprile 2022 /PRNewswire/ -- EBS ospiterà ancora una volta una convention di tre giorni ricca di eventi con alcuni dei più grandi nomi del settore delle bevande… Tra gli ospiti figurano Ian Burrell, Charlotte Voisey e Giacomo Gianotti, oltre ai nostri stimati partner Hennessy, Hendrick's e Patrón.

Gli istruttori e i principali influencer si riuniranno a Maiorca per un fine settimana di formazione e workshop, per condividere nuovi metodi e tendenze che consentano loro di scambiare esperienze e apprendere.

I momenti salienti includono: formazione su nuovi sapori e tecniche, cena con abbinamenti di tequila con Patrón e il nostro concorso annuale speed-bartending. Inoltre, siamo entusiasti di annunciare che l'ambasciatore globale del Rum, Ian Burrell, è il nostro ultimo acquisto per il Consiglio Didattico EBS

Leggenda nel mondo del rum, nel 2020 Ian è stato votato da Drinks International come la 10° persona con maggiore influenza nel settore mondiale delle bevande e sin dagli esordi ha trasformato il panorama dei brand ambassador.

Ian condividerà la sua profonda conoscenza e il suo entusiasmo durante la discussione che verte sulla sua nuova sezione sul rum per il compendio EBS. A lui si uniscono i nostri illustri membri del Consiglio, Charlotte Voisey, esperta di gin di fama mondiale e Global Head of Ambassadors per William Grant & Sons, e Giacomo Gianotti, fondatore di Bar El Paradiso ed esperto mixologist, che parteciperà virtualmente.

Sono presenti anche Hennessy, Hendrick's e Patrón, partner di EBS, per garantire delle piacevoli pause dal lavoro. A tal fine e verranno organizzate feste sulla spiaggia al tramonto, tequila pairing e brunch rilassanti per fare in modo che tutti siano rinvigoriti e pronti a continuare il duro lavoro.

Non perdete l'opportunità di vedere il meglio e i migliori al lavoro per preparare il percorso per il futuro dell'ospitalità!

"In un settore in continua evoluzione, per EBS è essenziale formare i nostri formatori.

"La convention EBS accresce e migliora il nostro allineamento e il nostro contributo al business delle bevande, assicurandoci di rimanere all'avanguardia nell'istruzione"

- Gavin Wrigley, Head of Education, European Bartender School

Sito web: https://www.barschool.net/it

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/1778626/EBS_1_Infographic.jpgInfografica - https://mma.prnewswire.com/media/1778627/EBS_2_Infographic.jpg