Governo: Draghi vede sindacati giovedì alle 10, poi riceve Rutte a P.Chigi

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi incontrerà i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil giovedì mattina alle 10, a Palazzo Chigi. A seguire, alle ore 12.30, riceverà il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

Quanto agli impegni di oggi, il presidente del Consiglio è in questo momento in audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), a Palazzo San Macuto. Nel pomeriggio sarà a Torino, dove alle ore 15 prenderà parte alla firma del Patto per Torino a Palazzo Civico: interverranno le autorità locali e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, a Draghi saranno affidate le conclusioni. Infine alle ore 16.15 il premier visiterà la Nuvola Lavazza prima di far rientro a Roma.