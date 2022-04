Food: La Molisana leader della categoria pasta nella ricerca top 'Qualità-prezzo' 2022

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Labitalia) - La Molisana riceve il sigillo 'Qualità-Prezzo 2022' nella categoria 'Alimentari' posizionandosi al primo posto nel segmento della pasta. La seconda edizione dello studio 'Top qualita'-prezzo 2022', la più ampia indagine sulla convenienza realizzata in Italia, delle aziende e relativi brand e redatta dall'Istituto tedesco qualità e finanza (Itqf), presenta un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana che ha permesso di raccogliere oltre 700mila giudizi su 100 diversi settori economici italiani. L'Itqf conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l'aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori. Dalle banche alle assicurazioni, dalla distribuzione alle utenze, dalla salute al tempo libero, vengono valutati ogni anno centinaia di imprese, prodotti e servizi. L'obiettivo è creare più trasparenza e confrontabilità.

Questa seconda edizione è stata realizzata grazie a un sondaggio online rappresentativo della popolazione italiana per area, genere ed età, condotto nel mese di febbraio. Ai consumatori coinvolti nell'indagine è stato chiesto dl esprimere il proprio giudizio su una serie di prodotti e di brand. In totale sono stati raccolti 700.000 giudizi su circa 1300 aziende/brand in 100 settori dell'economia italiana. In media sono stati raccolti 540 voti per ogni azienda.

La domanda che è stata fatta è la seguente: 'Quanto sei soddisfatto del rapporto qualità-prezzo delle seguenti aziende o brand?'. Il punteggio finale di un'azienda è il cosiddetto Customer convenience index (Cci), cioè il valore medio non ponderato dei voti espressi sulla scala che va dall'1 al 5. Più basso è il valore Cci, migliore è la valutazione della convenienza dell'azienda. La Molisana ottiene un punteggio di 2,44 con una media di settore che invece è del 2,58. "Grande soddisfazione per La Molisana che celebra i suoi 110 anni aggiungendo un nuovo premio al suo palmares. Un riconoscimento ancora più significativo perché arriva dalla voce del consumatore", conclude una nota dell'azienda.