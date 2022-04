ExpressVPN aumenta il premio per la ricerca di bug fino a 100.000$

05 aprile 2022 a

- Si tratta di uno dei premi più alti mai offerti su Bugcrowd e 10 volte il premio più alto mai offerto in precedenza da ExpressVPN

- ExpressVPN invita i ricercatori a testare la propria tecnologia TrustedServer

- TrustedServer è la tecnologia server VPN più avanzata al mondo, che offre un'indispensabile protezione per la privacy degli utenti di ExpressVPN sin dal 2019

TORTOLA, Isole Vergini Britanniche, 5 aprile 2022 /PRNewswire/ -- ExpressVPN, azienda leader nel settore della privacy e della sicurezza dei consumatori, offre un premio di 100.000$ tramite il programma Bug Bounty di Bugcrowd ai ricercatori che riusciranno a trovare e dimostrare un bug di sicurezza critico nella tecnologia proprietaria di ExpressVPN, TrustedServer.

Si tratta della ricompensa singola più alta mai offerta sulla piattaforma Bugcrowd: una ricompensa 10 volte superiore a quelle precedentemente offerte da ExpressVPN, una chiara dimostrazione dell'impegno dell'azienda nel fornire i più alti standard di protezione della privacy ai suoi utenti.

Nick McKenzie, Chief Information & Security Officer a Bugcrowd, afferma: "Siamo davvero entusiasti di vedere un leader nel mondo della privacy e della sicurezza online collaborare con la nostra comunità di ricercatori informatici, per garantire un'esperienza online sicura per tutti. La continua collaborazione tra ExpressVPN e Bugcrowd, che va avanti sin dal 2020, dimostra l'impegno dell'azienda nel voler migliorare costantemente i propri prodotti e servizi sulla sicurezza. Ci auguriamo che questo possa incentivare altri ricercatori ad unirsi al progetto e trovare soluzioni comuni per rendere più sicuro un mondo connesso digitalmente".

ExpressVPN ha progettato la tecnologia TrustedServer per ridurre in maniera significativa i problemi che pone la gestione tradizionale dei server. Oltre a ricorrere a un controllo indipendente tramite PwC, che attesti le dichiarazioni sul miglioramento della sicurezza di TrustedServer, ExpressVPN sta facendo un ulteriore passo avanti premiando le persone che contribuiscono a migliorare la propria sicurezza.

Shaun Smith, Software Engineering Fellow di ExpressVPN e la mente dietro la progettazione di TrustedServer, afferma: "TrustedServer è già la prima e più avanzata tecnologia di server VPN al mondo, e desideriamo collaborare con la community per migliorarla ulteriormente. Questo significa utilizzare l'ingegnosità dei ricercatori di sicurezza di Bugcrowd, che potranno aiutarci a migliorare ulteriormente la sicurezza di TrustedServer. Per noi era importante dimostrare quanto tenessimo a questo contributo e siamo curiosi di scoprire i risultati della community".

Smith continua aggiungendo: "Tradizionalmente, l'infrastruttura VPN può essere vulnerabile a causa dei diversi rischi per la privacy e la sicurezza. Questo perché la maggior parte degli approcci tradizionali alla gestione dell'infrastruttura del server non è in grado di tenere conto dei vari rischi su sicurezza e privacy, che invece rappresentano aspetti importanti da ridurre per i provider di servizi VPN. Abbiamo progettato TrustedServer per affrontare questi rischi e creare un'unica soluzione scalabile, coerente e sicura su tutti i nostri server".

ExpressVPN sta invitando i ricercatori ed esperti di cybersecurity di Bugcrowd a testare i seguenti tipi di problemi di sicurezza nei suoi server VPN:

Per saperne di più e partecipare al bug bounty clicca qui https://www.expressvpn.com/it/blog/bug-bounty-bonus-vpn-server/.

Contatto per la stampa:ExpressVPN Press [email protected]

