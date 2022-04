Caso Genovese: gup Milano si riserva su abbreviato, deciderà 1 giugno (2)

05 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Anche l'ex fidanzata di Genovese ha chiesto al gup Valori di essere processata con rito abbreviato condizionato alla presentazione di alcuni documenti. Come per l'impreditore il giudice si è riservato alla data del primo giugno la decisione, dando alla procura e alle parti civili un termine per depositare le controdeduzioni rispetto ai documenti depositate dalla difesa della giovane accusata di concorso nella presunta violenza avvenuta ad Ibiza ai danni di una 23enne. Nessuna delle due vittime ha accettato il risarcimento proposto da Genovese, l'accordo economico invece si è trovato con una onlus contro la violenza di genere che si era costituita parte civile nel dibattimento. Sia Genovese che l'ex fidanzata erano presenti in aula, ma non hanno rilasciato dichiarazioni. Nella prossima udienza il gup scioglierà la riserva decidendo quindi sul destino giudiziario dell'ex coppia.