Bonaccini: 'Passante di Bologna dimostra che stiamo lavorando bene'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Una certificazione che va nella direzione che avevamo chiesto e che aveva chiesto la città metropolitana. Vogliamo puntare sul green, su sostenibilità e innovazione e questo attestato europeo dimostra che si stanno facendo le cose per bene come viene chiesto ai giorni nostri. Anche sulle infrastrutture tutto quello che si può fare per la transizione ecologica va messo in campo. La certificazione Envision Platinum è una bella notizia che conferma il lavoro serio che si sta facendo e si farà per garantire il massimo di sostenibilità anche in un'opera che deve ampliare la parte autostradale e stradale. Stiamo facendo grandissimi passi in avanti e le istituzioni nel rapporto coi cittadini metteranno in campo il massimo del dialogo e della disponibilità possibile". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, a margine dell'evento "Ambiente, innovazione, mobilità" nel quale è stato annunciato il conferimento della certificazione europea Envision Platinum per il Passante di Bologna.