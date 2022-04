Aspi, Tomasi: 'Passante di Bologna primo in Europa'

05 aprile 2022 a

a

a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il Passante di Bologna ha ottenuto la certificazione Envision Platinum tra i progetti europei, una certificazione che suggella il lavoro fatto dalla società grazie anche al rapporto con gli enti territoriali, Comune, Regione e Ministero. Si tratta del più alto livello di certificazione, un segnale estremamente importante. Il progetto di Bologna è strategico per il sistema Paese. Prevediamo altri interventi importanti, ma il nodo di Bologna ha una connettività importantissima perché non solo è lo snodo per il Paese ma è anche fondamentale per l'ingresso in città". Così Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia a proposito del riconoscimento europeo ottenuto dal Passante di Bologna.

Un progetto che punta su ambiente, innovazione e mobilità: "Il progetto prevede più di 140 ettari di messa a verde e oltre 20 chilometri di piste ciclabili - prosegue Tomasi - La riduzione complessiva di numero di ore che avranno gli utenti è di circa 4,5 milioni di ore all'anno. Un numero impressionante che vuol dire un miglioramento nella qualità di vita".