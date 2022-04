Ucraina: Peterson, 'decisione Fip di buon senso, non si può andare a giocare in Russia'**

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - "La decisione della Fip mi trova d'accordo, la ritengo una decisione di buon senso. Come si può chiedere ad una squadra di salire su un aereo e andare a giocare in Russia. Non si può fare sport quando c'è una guerra in corso". Lo dice all'Adnkronos l'ex allenatore dell'Olimpia Milano Dan Peterson in merito alla decisione della Federbasket di non giocare il 1° luglio in Russia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2023, dopo che la Fiba aveva deciso di rinviare la decisione riguardante un'eventuale esclusione della rappresentativa russa a maggio. "Quando finirà questa guerra si potrà riprendere a fare sport ma adesso assolutamente no -aggiunge Peterson-. Immagino che anche la Fiba ne prenderà atto, sono in ritardo ma penso che anche loro avalleranno la decisione della nostra federazione".