Conti pubblici: Istat, in quarto trim. deficit scende al 3%, saldo primario torna a +0,5%**

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Indicatori in miglioramento per i conti pubblici che - spiega l'Istat - nel quarto trimestre 2021 hanno visto un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil pari al -3,0%: nello stesso periodo del 2020 il deficit era stato del 5,8%. Torna positivo il saldo primario (ovvero l'indebitamento al netto degli interessi passivi) con un'incidenza sul Pil dello 0,5% (-2,6% nel quarto trimestre del 2020).

Il saldo corrente delle AP è stato anch'esso positivo, con un'incidenza sul Pil del 3,1% (+0,7% nel quarto trimestre del 2020).