Bankitalia: nessun hacker è entrato nei nostri sistemi**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - ''Nessun hacker è entrato nei sistemi della Banca d'Italia''. Palazzo Koch in una nota fornisce ''i chiarimenti utili alla corretta interpretazione di quanto pubblicato oggi nell'articolo di 'Verità&Affari' a firma di Franco Bechis intitolato 'Clamoroso. Un hacker viola i conti correnti di Bankitalia' ripreso da alcuni organi di informazione''. La Banca d'Italia e la Csr (Cassa di sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d'Italia) - si sottolinea - ''sono due entità distinte, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle infrastrutture informatiche''. ''La Csr è la banca di riferimento per i dipendenti e i pensionati della Banca d'Italia'' e il suo sistema informatico ''non ha subito alcun attacco e non è stato violato''.