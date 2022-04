Ucraina: Letta, 'è tempo dell'Europa della difesa e della sicurezza anche per spese razionali'

04 aprile 2022 a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Dobbiamo "perseguire un grande obiettivo, la costruzione dell'Europa della sicurezza, della difesa. Credo che sia maturo il tempo di fare l'Europa della difesa e della sicurezza, non per sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, ma proprio perchè la gamba dell'alleanza transatlantica deve avere una capacità autonoma ed efficace". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro con il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, sul tema "3 C: conflitti, clima, covid".

"Attorno a noi -ha aggiunto il leader Dem- la tensione e le conflittualità sono vicine. C'è un interesse fondamentale di costruire l'Europa della difesa e della sicurezza, un'Europa che sia autonoma nella capacità di difendersi". E questo sarebbe anche "il modo migliore per razionalizzare le spese", altrimenti quelle decise dall'Italia "non sarebbero sufficienti e non saremmo in grado di farlo. La Bussola strategica è il primo passo. Oggi dobbiamo fare passi avanti molto, molto più rapidi Credo che questa sia la grande partita della difesa. Non è un caso che l'Europa della difesa fu l'ultima iniziativa di De Gasperi, è da lì che settant'anni dopo bisogna ripartire".