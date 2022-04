Ucraina: Kse Institute, da inizio guerra danni A infrastrutture per 68 mld dollari

04 aprile 2022 a

Milano 4 apr. (Adnkronos) - Ammontano a oltre 68 miliardi di dollari i danni subiti dalle infrastrutture ucraine dall'inizio dell'invasione russa, secondo le stime del Kse Institute (Kyiv school of Economics). Solo nell'ultima settimana la conta dei danni sarebbe aumentata di oltre 5 miliardi. Dal 24 febbraio - riporta l'agenzia di stampa Interfax - almeno 533 istituzioni educative, 300 asili nido, 196 istituzioni mediche, 129 fabbriche e imprese sono state danneggiate, distrutte o sequestrate in Ucraina.

Gli edifici residenziali danneggiati o distrutti sarebbero 6.800, per un totale - stima il Kse Institute, di quasi 26 milioni di metri quadrati.

Nella conta dei danni rientrano almeno 54 edifici amministrativi, 266 ponti e attraversamenti di ponti, dieci aeroporti militari, otto aeroporti, due porti, 64 edifici religiosi e 51 siti culturali. L'ufficio del presidente, il Ministero dell'Economia e il think tank della Kyiv School of Economics hanno lanciato il progetto "La Russia pagherà", un portale per raccogliere informazioni sulle strutture distrutte nel Paese a causa della guerra.