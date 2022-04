04 aprile 2022 a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "La mia solidarietà al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per le minacce di morte a lui rivolte in diverse chat sui social. Sono intimidazioni inaccettabili che sono certo non intaccheranno l'impegno a sostegno del popolo ucraino". Così in una nota il presidente della Camera, Roberto Fico.