Ucraina: Croce Rossa Ucraina, 'in 26 tra Bucha, Irpin e Hostomel, lacrime alla vista del pane'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - La Croce Rossa Ucraina è impegnata in questo momento nei sobborghi liberati di Kiev: Irpin, Bucha, Hostomel. Ad Irpin i volontari hanno installato due tende con cibo caldo, bevande, forniture per l'igiene personale e ricariche telefoniche. Nelle tende i volontari provvedono anche ai primi aiuti e sostegno psicologico. In totale stanno operando in quel territorio 26 volontari con 7 veicoli. E' quanto si apprende dalla Croce Rossa Ucraina.

"Grazie a Kyivkhlib, i volontari hanno trasportato 500 pagnotte di pane fresco. La gente ha pianto quando lo ha ricevuto, aveva dimenticato il suo sapore... Tre tonnellate di acqua potabile sono state inoltre distribuite alla popolazione. Inoltre i volontari hanno trasferito 5 vittime da Bucha e Hostomel".