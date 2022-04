Ucraina: Conte, 'stop gas russo? Energy Recovery Fund soluzione, a dama tutti insieme'

04 aprile 2022 a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Embargo al gas russo come proposta dal segretario dem Enrico Letta? “L'obiettivo deve essere renderci indipendenti dal gas russo, ma se vogliamo farlo concretamente bisogna dare una soluzione, e la soluzione c'è: l'unica strada praticabile, al netto dei proclami, e' un Energy Recovery Fund europeo: questo vuol dire che mettiamo da parte gli egoismi nazionali e concordiamo un piano d'acquisto comune del gas -pensate solo il potere negoziale che avrebbe l'Ue- stoccaggio comune, massicci investimenti sulle rinnovabili, un price cap con compensazione". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il convegno 'Social network, blockchain e metà verso' al Chiostro della Minerva.

"Ogni paese dovrebbe rinunciare a qualcosa - riconosce l'ex premier- ogni paese dovrebbe smettere, come sta facendo adesso, di cercare ognuno per proprio conto di accaparrarsi Gnl in tutto il mondo. Possiamo mettere a fattor comune tutte queste iniziative. Se tutti convergono su questa prospettiva, a differenza di quanto avvenuto all'ultimo Consiglio europeo, allora avremo una reazione forte, possiamo renderci indipendenti anche immediatamente da gas russo e miglioreremo l'approviggionamento e la diversificazione energetica di tutti i paesi europei per giungere a dama tutti insieme".