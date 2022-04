04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Solidarietà al ministro Di Maio, siamo certi che non si lascerà intimidire”. Lo afferma Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, che aggiunge: “Condanniamo fermamente le minacce che gli sono state rivolte. Mai come in questo momento, in cui si auspica il ritorno alla pace, le parole di odio e di violenza devono essere stigmatizzate”.