Ucraina: Bers sospende finanziamento progetti in Russia e Bielorussia

04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Il Consiglio dei governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha votato lo stop al finanziamento di nuovi progetti in Russia e Bielorussia riservandosi "il diritto a sospendere o cancellare" gli esborsi relativi a progetti esistenti. Inoltre, la Bers si prepara a chiudere i suoi uffici di rappresentanza a Mosca e Minsk.

A marzo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo aveva annunciato un primo pacchetto di sostenibilità da 2 miliardi di euro per aiutare le imprese e i paesi colpiti dall'afflusso di rifugiati ucraini. " Una volta che le condizioni lo consentiranno, la Banca si è anche impegnata a partecipare a un programma di ricostruzione per l'Ucraina" spiega la Bers. "È triste essere costretti a tali passi dopo tanti anni di cooperazione con entrambi i paesi. Tuttavia, la guerra con l'Ucraina scatenata dalla Russia non ci ha lasciato altra scelta che condannare queste azioni, e non solo a parole. Tale reazione è necessaria anche in modo che entrambi i paesi comprendano chiaramente che hanno minato i valori importanti sia per la nostra istituzione che per l'intera comunità internazionale", ha dichiarato la presidente della Bers Odile Renault-Basso in una nota.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è un'istituzione finanziaria e creditizia internazionale istituita nel 1991 per assistere i paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché l'Asia centrale nella realizzazione di riforme di mercato, integrando attivamente le economie di questi paesi nelle relazioni economiche internazionali.La Bers è il più grande investitore finanziario internazionale in Ucraina. Dall'inizio delle sue attività nel nostro paese nel 1993, la banca ha stanziato collettivamente oltre 14,6 miliardi di euro per oltre 480 progetti.