Ucraina: Battelli, 'dare un nome e un volto a chi minaccia Di Maio'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "I nuovi e spregevoli attacchi rivolti al ministro degli Esteri Luigi Di Maio non possono che essere isolati, condannati, contrastati. Nascondersi dietro una tastiera inveendo e lanciando messaggi di morte è da vigliacchi e mi auguro che si faccia tutto il possibile per dare un nome e un volto a queste persone perché non è più tempo di 'lasciar correre'. Abbiamo bisogno di unità e di dialettica, non di odio e inutile rivalsa". Lo scrive il presidente della commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli, deputato M5S.