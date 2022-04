Trapani: contrasto al lavoro nero, sanzioni per oltre 56mila euro a 2 ristoratori

04 aprile 2022 a

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) - Giro di vite contro il lavoro nero nel Trapanese. I carabinieri della Stazione di Castelvetrano, con il supporto di personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e della Compagnia di Intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio. Al termine degli accertamenti due attività di ristorazione sono state sospese a causa della presenza di 13 lavoratori per cui non erano state effettuate le necessarie comunicazioni al Centro per l'impiego. Ai ristoratori sono state elevate multe per un totale di 56.800 euro.

Durante i controlli alla circolazione stradale, invece, i militari hanno denunciato tre persone per cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza ed elevato sanzioni per violazioni al Codice della strada per circa 3.700 euro. I carabinieri hanno sorpreso due uomini, di 32 e 21 anni, alla guida delle rispettive auto senza aver mai conseguito la patente in condizione di recidiva. Un 42enne, invece, è stato denunciato perché dopo un incidente stradale autonomo ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.