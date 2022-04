Radiaction Medical Ltd. riceve l'autorizzazione da parte della FDA per il suo innovativo sistema di radioprotezione e accede a un finanziamento di 10 milioni di dollari per il lancio e la commercializzazione negli Stati Uniti

04 aprile 2022 a

TEL AVIV, Israele, 4 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Radiaction Medical Ltd. ("Radiaction"), innovativa azienda di dispositivi medici impegnata nella radioprotezione nei settori della cardiologia interventistica e dell'elettrofisiologia, ha annunciato di aver ricevuto l'autorizzazione 510(k) della FDA per la commercializzazione del suo sistema di protezione dalle radiazioni negli Stati Uniti.

Inoltre, la società ha completato un ciclo di finanziamento di 10 milioni di dollari diretto dagli attuali investitori, InnovaHealth Partners. I proventi saranno utilizzati per lanciare il sistema di protezione dalle radiazioni Radiaction negli Stati Uniti e per un'ulteriore commercializzazione in Europa.

Il personale impiegato nei laboratori di cateterizzazione è esposto a livelli elevati di radiazione diffusa generata dall'uso della fluoroscopia a raggi X. Le équipe mediche indossano pesanti camici di piombo per proteggersi, lasciando però scoperte testa, braccia e gambe, con un conseguente aumento del rischio di tumori cerebrali, decadimento cognitivo e altre malattie legate alle radiazioni. Inoltre, i pesanti camici di piombo possono causare gravi lesioni ortopediche. Una parte significativa delle radiazioni viene dispersa all'interno del laboratorio di cateterizzazione quando si scontra con il corpo del paziente e il tavolo radiologico. Montato direttamente sul braccio C, il sistema di protezione di Radiaction blocca e cattura la radiazione dispersa direttamente alla fonte. Studi clinici dimostrano che il dispositivo riduce di oltre il 90% le radiazioni all'interno del laboratorio di cateterizzazione, con percentuali di riduzione ancora più elevate per la testa e la parte superiore del corpo in tutto il personale della sala.

Jonathan Yifat, CEO di Radiaction, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell'autorizzazione concessa dall'FDA per il nostro dispositivo e siamo entusiasti di poter proteggere i medici e il personale medico impiegati nelle procedure interventistiche negli Stati Uniti. Questo finanziamento favorirà l'immissione in commercio di questo dispositivo negli Stati Uniti e in Europa e ci consentirà di costruire il nostro team e potenziare la nostra presenza sul mercato. Siamo entusiasti di compiere questo ulteriore passo al fianco del nostro partner di lunga data, InnovaHealth Partners, che apporta la sua straordinaria esperienza a sostegno della rapida crescita commerciale di aziende tecnologiche."

Informazioni su Radiaction:

Radiaction, ha sede a Tel Aviv, in Israele, e ha sviluppato un sistema di protezione dalle radiazioni che fornisce un ambiente privo di radiazioni a tutta l'equipe sanitaria. L'azienda sta rivoluzionando la protezione dai raggi X fornendo una protezione totale a tutto il personale medico durante procedure con guida fluoroscopica. Posizionato sul braccio a C, il sistema di protezione dalle radiazioni incapsula il raggio per l'imaging e blocca la dispersione della radiazione all'origine, proponendo un cambiamento di paradigma nella protezione dell'equipe medica dalle radiazioni. Le prime installazioni riguarderanno i mercati della cardiologia interventistica e dell'elettrofisiologia, in cui i medici registrano la più alta esposizione alle radiazioni.

Radiaction è stata fondata da Amir Belson, MD e il suo principale investitore è InnovaHealth Partners, LP.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Radiaction all'indirizzo www.radiactionmedical.com o contattare via e-mail: [email protected]