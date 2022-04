Pechino 2022: medagliati azzurri domani al Quirinale per riconsegna tricolore

04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Domani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022. Alla cerimonia, in programma alle ore 12 al Palazzo del Quirinale (con diretta televisiva su Rai2), prenderanno parte le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Nel corso dell'evento al Capo dello Stato verrà riconsegnata la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Michela Moioli per le Olimpiadi di Pechino 2022, e Giacomo Bertagnolli per le Paralimpiadi.

Di seguito l'elenco dei medagliati olimpici che hanno annunciato la loro presenza: Arianna Fontana, Martina Valcepina, Tommaso Dotti (Short Track), Davide Ghiotto, Francesca Lollobrigida (Pattinaggio Velocità), Stefania Constantini (Curling), Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Delago (Sci Alpino), Federico Pellegrino (Sci di fondo), Michela Moioli, Omar Visintin (Snowboard), Dorothea Wierer (Biathlon) e Dominik Fischnaller (Slittino). Questi, invece, i medagliati paralimpici previsti: Giacomo Bertagnolli (Sci Alpino), Andrea Ravelli (Atleta guida Bertagnolli), Renè De Silvestro (Sci Alpino) e Giuseppe Romele (Sci Nordico).

Il Presidente Malagò ha invitato inoltre Dominik Windisch, biathleta presente a Pechino 2022, che ha annunciato il suo ritiro al termine di una carriera che lo ha visto conquistare tre medaglie di bronzo olimpiche – a Sochi 2014 con la staffetta mista e a PyeongChang2018 ancora con la staffetta mista e nella sprint individuale -, oltre al titolo mondiale nella Mass Start e al bronzo nella staffetta mista vinto a Östersund nel 2019 e all'argento iridato, sempre nella staffetta, conquistato l'anno successivo ad Anterselva.