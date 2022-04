L.elettorale: Conte, 'proporzionale? Proposto da me e M5S prima di Letta'

04 aprile 2022 a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Il M5S d'accordo con la legge proporzionale invocata dal segretario dem Enrico Letta? "No, guardi, la legge proporzionale non la propone il Pd, l'avevo già proposta io quando ero al governo e il M5S già da tempo. Ma al di là delle singole convenienze, una legge proporzionale oggi, in questo quadro politico, è la soluzione migliore per affrontare una riforma che vedrà nella prossima legislatura una forte riduzione del numero dei parlamentari. È la risposta migliore per garantire maggiore rappresentatività al nuovo Parlamento". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il convegno 'Social network, blockchain e metà verso' al Chiostro della Minerva.