Energia: Letta, 'dobbiamo evitare la terza recessione, crisi non finisce il 30 aprile'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo evitare la terza recessione causata dalla guerra di Putin, dobbiamo mettere i n campo iniziative di lungo periodo, perchè questa crisi non terminerà il 30 aprile. Domani riuniremo la segreteria del Pd e metteremo in campo delle iniziative, se non reagiremo con misure efficaci non saremo in grado di mantenere a livello europeo quell'unità di intenti per fermare la guerra di Putin. Sono sicuro che il nostro Paese e l'Europa saranno in grado di essere all'altezza della situazione". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro con il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, sul tema "3 C: conflitti, clima, covid".